Decenas de muertos en un bombardeo en un campamento de refugiados en Sudán

La fuente indició que el recuento de los fallecidos no ha finalizado y hay heridos en los hospitales.

La Red Médica de Doctores de Sudán condenó "fuertemente" lo ocurrido, que calificó como un "crimen que viola todas las leyes internacionales y humanitarias".

La organización agregó que los atacantes cometieron "una horrible masacre al atacar con un dron una mezquita durante las oraciones del alba, causando la muerte de fieles, entre ellos ancianos y jóvenes".

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, la ONU y la Unión Africana a ejercer "una presión seria" para detener los ataques, proteger a la población civil y abrir corredores humanitarios para facilitar la llegada de alimentos y medicinas.

La población de El Fasher, más de la mitad de ella refugiada en campos de desplazados, sufre constantemente ataques de los paramilitares; en abril, una ofensiva dejó medio millar de civiles muertos.

La ONU estima que, desde el inicio de la guerra en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las FAR, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro o fuera del país, mientras las víctimas mortales ascienden a decenas de miles, sin un registro preciso.

Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la guerra civil se ha intensificado este año, con 3.384 civiles asesinados en la primera mitad de 2024, incluso en zonas alejadas de los combates, donde se han registrado ejecuciones sumarias, entre ellas de menores.