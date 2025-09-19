La Bienal de Chicago pierde 8 participantes por el patrocinio de empresa que arma a Israel

"No queremos que nuestro trabajo sirva para blanquear la reputación de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que actualmente se encuentran bajo investigación (en Palestina o en otros lugares)", aseguran los artistas en una carta al Comité Ejecutivo y al Comité Asesor Internacional de la Bienal de Chicago.

Junto a los ocho participantes que se retiran de la cita arquitectónica, entre los que figuran integrantes de estudios de Zúrich, Barcelona o Londres, otras 14 entidades -estudios y arquitectos- firmaron la carta denunciando la financiación de Crown Family, lo que eleva a 22 los participantes que presentan una queja formal al Comité Ejecutivo de la Bienal.

Entre los que firman la carta pero no confirman su retirada de la muestra, figuran estudios y profesionales independientes de Ciudad de México, Madrid y EE.UU., entre otros.

Según explican, Crown Family posee una participación del 10 % en General Dynamics, el quinto mayor contratista militar del mundo, al que Israel compra armas y artefactos bélicos "incluidos los que utiliza en su continuo ataque contra los palestinos en Gaza".

Dado que la ofensiva israelí contra la Franja ha sido calificada de "genocidio" por múltiples organismos internacionales, los firmantes creen que este patrocinio es incompatible con su trabajo y la misión de la Bienal de abordar el papel de la arquitectura en la configuración del futuro colectivo y la persecución de un "cambio radical".

Así, piden que el Comité Ejecutivo no acepte la financiación de Crown Family "ni de ningún otro patrocinador involucrado en la perpetración de crímenes de guerra" en futuras ediciones de la Bienal de Chicago.

Los firmantes explican en el texto que enviaron una primera carta al equipo directivo comunicando su inconformidad con el patrocinio de Crown Family, que les manifestó que la donación de la empresa no se utilizaría para financiar la exposición de su trabajo, sino el programa educativo de la Bienal de Arquitectura de Chicago.

"Esto no disminuye nuestra preocupación. En todo caso, agrava aún más la situación", aseguran, ya que consideran "contradictorio y preocupante" que un programa educativo en Chicago se financie con dinero que, aunque sea indirectamente, "proviene de las ganancias obtenidas a costa de la destrucción de vidas e instalaciones educativas en Gaza".

Ante esta situación, afirman haber ofrecido al Comité Ejecutivo de la Bienal "reemplazar colectivamente" la contribución de Crown Family para que el encuentro arquitectónico "no sufriera dificultades financieras", una posibilidad que la organización rechazó.

Esta negativa "deja claro que mantener a este donante no se debe simplemente a una necesidad económica", denuncian.

Es por ello que ahora algunos de los denunciantes han tomado medidas que van de la "retirada completa de su trabajo y su presencia" del certamen al desarrollo de intervenciones críticas que abordarán "explícitamente" la cuestión que tratan en la carta de denuncia.