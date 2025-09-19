Más de 237.000 descendientes de exiliados republicanos recibieron la nacionalidad española

Así lo anunció este viernes en las Islas Canarias (Atlántico) el ministro responsable de ese área, Ángel Víctor Torres, durante una visita a las Oficinas de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria.

Torres detalló que las solicitudes de nacionalidad concedidas hasta la fecha representan el 27 % de todas las presentadas, que son 876.321, la mayoría de ellas cursadas desde Argentina.

Más de un 95 % de estas solicitudes se presentaron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami (Estados Unidos).

En concreto, los cinco consulados en Argentina representan un 40 % de las solicitudes totales. Si se suman las cursadas en La Habana, las peticiones procedentes de Argentina y Cuba superan el 53 %.

El ministro recordó que esas concesiones de nacionalidad benefician "a los nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina, en los años de la Guerra (Civil) y la dictadura", un periodo que se extiende desde el comienzo de la Guerra Civil en 1936, hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y la posterior transición hacia la democracia.

Este procedimiento lo abrió la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establece en una de sus disposiciones adicionales que las personas nacidas fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela españoles, y que "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española".

Además, señala otros supuestos como, por ejemplo, para los descendientes nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, aunque se estableció una prórroga de un año, que finaliza el próximo 24 de octubre.

La tramitación de estos expedientes está a cargo de las oficinas consulares de España en los distintos países, recordó Torres.

Hasta finales de noviembre de 2024, se recibieron un total de 351.266 solicitudes, casi 125.000 más que desde la entrada en vigor a finales de 2023.