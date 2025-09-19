Peña anuncia rebaja del precio de combustibles comercializados por estatal paraguaya

Peña, en una publicación en la red social X, informó de que se aplicará un descuento de 250 guaraníes (unos 0,035 dólares al cambio actual) "en todos los combustibles" que distribuye Petropar en su red a nivel nacional.

Así, desde este viernes, el diésel prémium costará 8.600 guaraníes (1,22 dólares) cada litro y el denominado diésel tipo III se adquirirá por 6.800 (0,96 dólares), indicó el mandatario.

La gasolina de 88 octanos se venderá por 5.740 guaraníes (0,81 dólares) por litro, la de 93 octanos en 6.240 guaraníes (0,88 dólares), la de 97 octanos en 7.590 guaraníes (1,08 dólares).

En declaraciones a la radio Universo 970, el presidente de Petropar, Eddie Jara, destacó que desde la asunción de Peña, en agosto de 2023, han aplicado 15 ajustes de los precios de los combustibles, de los cuales 11 fueron rebajas y cuatro subidas.

"Si uno hace un cálculo rápido, 11 bajas en 24 veces, prácticamente, es una baja cada dos meses", resaltó.

Jara explicó que la actual rebaja se logró porque Petropar consiguió "mejores compras" de combustibles en las operaciones financieras 'spot' (al contado).

La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que "los factores internacionales que facilitaron la baja fueron la caída del precio del petróleo, la estabilidad del tipo de cambio", además de las "compras estratégicas realizadas por Petropar".

El guaraní ha registrado una apreciación con relación al dólar desde hace unos dos meses.

Según la cotización referencial del Banco Central del Paraguay (BCP), el dólar estadounidense se cotizó este viernes en 7.180,71 guaraníes.

El 2 de enero, el primer día de transacciones bancarias de este año, la cotización del dólar fue de 7.865,88 guaraníes y al comenzar el 2 de junio pasado se situó en 7.985,44 guaraníes, según los datos del emisor.