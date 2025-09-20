El Gobierno palestino agradece a Portugal su intención de reconocer al Estado de Palestina

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados celebra la decisión de la República de Portugal de reconocer el Estado de Palestina mañana domingo. La considera una decisión con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y apoya los esfuerzos para lograr la paz e implementar la solución de dos Estados", recoge el texto, difundido en la red social X.

Exteriores apeló en el comunicado a aquellos países que aún no han anunciado su intención de reconocer al Estado de Palestina, llamándolos a hacerlo para "proteger la solución de los dos Estados" de cara al conflicto con Israel.

En este sentido, el ministerio llamó también a estos países a "participar activamente en los esfuerzos internacionales para proteger el cese inmediato de la guerra, proteger a la población civil e iniciar un proceso político negociado que ponga fin a la ocupación (israelí) y permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación".

Portugal formaba parte de un grupo de países que anunciaron en julio su intención de reconocer al Estado palestino y expresaron su preocupación por las muertes de civiles en Gaza a manos del Ejército israelí.

Entre estos países se encuentran Francia, Canadá, Malta, Australia, Luxemburgo o Andorra, que pretenden anunciar el reconocimiento durante la Asamblea General de la ONU que se desarrollará la próxima semana, y San Marino, que concretó que lo haría a finales de año sin especificar cuándo. También anunciaron su intención de reconocer a palestina en los próximos días Reino Unido y Bélgica.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.