Incautan en el norte de Ecuador una tonelada de marihuana que iba oculta en un camión

El conductor del vehículo, en el que supuestamente se transportaba material de reciclaje, fue detenido para investigaciones, según informó la institución.

El hallazgo se produjo durante un operativo, cuando los agentes detectaron el vehículo y decidieron hacer una inspección más detallada.

Entre el material para reciclaje encontraron 114 bultos "que contenían paquetes con una sustancia de origen vegetal, que luego de la prueba de campo dio positivo para marihuana", señala un comunicado.

La Policía estima que la droga incautada estaría valorada en 2,4 millones de dólares en Estados Unidos.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024, en su mayoría cocaína.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige principalmente a Europa y Norteamérica.