Israel mata a medio centenar de gazatíes este domingo, la mayoría en la ciudad de Gaza

En uno de estos ataques, perpetrado por un dron, al menos 8 gazatíes murieron, incluidos niños, en el área de Al Sidra, en el barrio de Al Daraj, al este de la ciudad de Gaza, según confirmó el portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil local.

En este bombardeo otras 40 personas resultaron heridas, de acuerdo con la misma fuente, que aseguró en un vídeo mensaje que continúa el traslado de pacientes hacia al Hospital Árabe Al Ahli.

Además, tres cadáveres fueron hallados bajo los escombros -y siete personas más con vida- tras el ataque israelí contra la casa de la familia Abu Mohsen al sur de la ciudad de Gaza, de acuerdo con esta misma fuente.

Desde la madrugada, gazatíes documentan en vídeos explosiones de robots con el objetivo de destruir infraestructura en la capital, así como "anillos de fuego" causados por el ataque repetitivo de drones contra un mismo punto.

Solo ayer sábado, al menos 75 personas fueron asesinadas en el enclave, incluidos niños, de acuerdo con los datos publicados hoy por la Sanidad local.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.