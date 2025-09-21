Rusia cesa del servicio militar a Alexander Lapin, general veterano de Siria y Ucrania

Lapin fue dado de baja del servicio militar y ahora cumple cargos en la esfera civil como asistente del jefe de gobierno de la región de Tatarstán, Rustam Minnijanov, quien asumió su nuevo mandato el 19 de septiembre tras ganar las últimas elecciones regionales, afirma el medio.

Según otro medio local, el exmilitar se hará responsable del apoyo a los combatientes rusos, sus familias y el reclutamiento de soldados, así como los servicios de rehabilitación y reincorporación tras pasar por el frente de guerra.

En agosto circularon rumores acerca de su cese, y el 21 de agosto se confirmó su reemplazo como comandante al frente de la agrupación militar Norte, que opera entre la región rusa de Kursk y la región ucraniana de Járkov, por el coronel general Yevgueni Nikíforov tras una visita a las tropas por parte del ministro de Defensa Andréi Beloúsov.

Anteriormente, Lapin comandó la agrupación Centro, que cubre las direcciones de Limán y Pokrovsk, en Ucrania, y en otoño de 2022 recibió fuertes críticas por su mala gestión en el frente de guerra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lapin nació en 1964 en Kazán. En 2017, fue nombrado Jefe de Estado Mayor de las tropas rusas en Siria y, en noviembre de ese mismo año, comandante del Distrito Militar Central. De octubre de 2018 a enero de 2019, comandó el grupo militar en Siria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exgeneral fue muy criticado por los corresponsales de guerra rusos debido a su gestión de la guerra de Ucrania iniciada en 2022.