Milei viaja a Nueva York a participar de Asamblea de ONU y reunirse con Trump y Netanyahu

BUENOS AIRES. El presidente argentino, Javier Milei, partió este lunes desde Buenos Aires rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras haber reprogramado su viaje, que estaba previsto para el domingo a la noche.