Mundo

EE.UU. tiene listo un “salvavidas” para la Argentina de Milei

WASHINGTON. Estados Unidos “está listo para hacer todo lo necesario” para apoyar a Argentina, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Gobierno estadouidense podría liberar recursos para enviar un “salvavidas” a la administración de Javier Milei. Las alicaídas reservas internacional del país sudamericano es motivo de preocupación.

Por AFP
22 de septiembre de 2025 - 12:45
Scott Bessent, secretario del Tesoro, de Estados Unidos.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, de Estados Unidos.

Un préstamo del Tesoro estadounidense sería un importante salvavidas para el gobierno de Javier Milei, enfrentado a vencimientos de su deuda en dólares.

Argentina ya cuenta con una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobada en abril, del orden de 20.000 millones de dólares. Pero a este mismo organismo le debe otros cientos de millones cuyos vencimientos de créditos están próximos.

“Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses”, detalló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su mensaje vía red social X.

Combo de fotografías en las que se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei.
Presiones cambiarias

El apoyo explícito de Estados Unidos a la política ultraliberal del gobierno de Javier Milei se produce en medio de presiones sobre el peso y tensión en el mercado de la deuda en Buenos Aires.

El gobierno de Milei había anunciado poco antes del mensaje de Bessent que eliminaba los impuestos a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

Lea más: Inversores castigan a Argentina por las inconsistencias del programa económico de Milei

El gobierno afronta desde hace varias semanas una corrida cambiaria que se acentuó a partir de su derrota a manos del peronismo el 7 de septiembre en las legislativas de la provincia de Buenos Aries, la más poblada del país.

“Argentina es un aliado sistemáticamente importante para Estados Unidos en América Latina”, declaró Bessent. “Seguimos confiando en el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas en favor de crecimiento”, añadió el secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que Milei y el presidente Donald Trump se reunirán mañana en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

