Netanyahu advierte que Israel aún necesita "destruir el eje iraní" en el nuevo año judío

"Estamos en medio de una lucha en la que estamos venciendo a nuestros enemigos y debemos destruir el eje iraní, y está en nuestras manos", advirtió el mandatario en un comunicado distribuido por su Oficina, tras reunirse en Tel Aviv con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir.

"Esto es lo que nos espera en el próximo año, que podría ser un año histórico para la seguridad de Israel", subrayó.

El mandatario aseguró además que Israel está decidido a alcanzar los "objetivos de guerra" no sólo en Gaza, sino también "en otros frentes".

"Que sea un año de seguridad, victoria y unidad. Feliz Año Nuevo", concluyó.

El 13 de junio de 2025, Israel atacó - y nueve días después lo hizo EE.UU con sus bombarderos B-2- varias instalaciones nucleares y militares en Irán, alegando que Teherán estaba cada vez más cerca de fabricar armas atómicas.

La ofensiva desencadenó una guerra de doce días que dejó más de un millar de iraníes y una treintena de israelíes muertos.