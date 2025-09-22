Orquesta salvadoreña Hermanos Flores prepara sus "grandes éxitos" para festival Coachella

Nory Flores, la voz principal de Los Hermanos Flores, dijo que se encuentran en los preparativos de su repertorio para los 40 minutos de presentación que tendrá lugar los días 11 y 18 de abril de 2026, y que "indudablemente" interpretarán canciones como 'La Enfermera', 'Mi País', 'La Bala' y otros "grandes éxitos de la orquesta".

"Casi no duermo, porque hay tantas cosas que organizar y coordinar con tiempo", pero "estamos muy emocionados, preparándonos en todo aspecto", manifestó visiblemente emocionada Nory Flores.

Arnoldo Flores, director propietario de la agrupación, dijo que son "55 años de éxitos" y 65 años de ser fundada la orquesta "con 150 canciones reconocidas por los salvadoreños, lo que ha permitido que "ya todos" conozcan sus "grandes éxitos".

"En 40 minutos es difícil escoger entre 150 y solo vamos a tocar unas 10 canciones", sostuvo Flores y agradeció a los salvadoreños por su respaldo y porque "todo el mundo en El Salvador ha bailado con Los Hermanos Flores", comentó.

Los Hermanos Flores compartirá cartelera con Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma, que serán los artistas que encabezarán el Festival de Coachella en 2026, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Medios nacionales han destacado la participación de la banda salvadoreña, fundada en 1960 como un proyecto familiar que se ha mantenido en el tiempo, y han señalado que la incorporación del grupo en el festival marca un precedente para la música centroamericana, ya que se trata de la primera vez que una agrupación de El Salvador —y de toda la región— es confirmada para este escenario.