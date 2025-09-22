Presidentes de Paraguay y Vietnam hablan sobre cooperación previo a la Asamblea de la ONU

"Conversamos sobre cómo fortalecer los lazos entre Paraguay y Vietnam y explorar nuevas oportunidades de cooperación en comercio, inversión y desarrollo sostenible", señaló Peña en la red social X desde Nueva York donde se encuentra para ser parte de la Asamblea General de la ONU en su 80 periodo de sesiones.
El mandatario, quien arribó a Nueva York el viernes pasado, afirmó que la cita busca "proyectar a Paraguay en el mundo y consolidar relaciones con naciones de creciente influencia global".
Como parte de su agenda en Nueva York, Peña también se reunió con representantes de organizaciones judías internacionales a quienes manifestó que el fortalecimiento de la relación con Israel significa abrir oportunidades de cooperación e inversión.
"Fortalecer la relación bilateral entre Paraguay e Israel significa abrir más oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para nuestro país", indicó Peña en la red X.
Agregó que en la reunión conversaron "sobre los valores" que unen los dos países "y la firme postura de Paraguay a favor de la paz y la libertad en el mundo".
El mandatario dijo que este encuentro "permitió fortalecer la voz de Paraguay en la comunidad internacional, avanzando hacia nuevas oportunidades de cooperación para nuestro país".
Peña ha manifestado en varias ocasiones que su Administración apoya el "derecho que tiene el Estado de Israel a defenderse", un respaldo que se ha visto reflejado en las votaciones de Paraguay en la Asamblea General de la ONU.
El gobernante paraguayo intervendrá ante la Asamblea General de la ONU el próximo 24 de septiembre.