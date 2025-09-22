Presidentes de Paraguay y Vietnam hablan sobre cooperación previo a la Asamblea de la ONU

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su homólogo de Vietnam, Luong Cuong, mantuvieron este lunes una reunión en Estados Unidos sobre las oportunidades de cooperación en comercio e inversiones entre ambos países, previo a su participación en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.