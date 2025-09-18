Esta es la comitiva que acompañará a Peña en su viaje a Nueva York

En medio del escándalo por “Los sobres del poder”, el mandatario Santiago Peña, viajará del 19 al 26 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos. El motivo de su viaje, según el decreto N.º 4623, es para intervenir en el debate general del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De esta manera, Peña acumulará 51 viajes al exterior durante su mandato. Muchos de los viajes de Peña son cuestionados por su alto costo y la escasa rendición de resultados.

Sobres del Poder: lo que Peña está obligado a explicar, según abogada

En el decreto también se detalla quiénes lo estarán acompañando.

La lista de acompañantes

De acuerdo con el decreto, la comitiva oficial estará integrada por:

Santiago Peña Palacios, presidente de la República. Leticia Ocampos, primera dama de la Nación. Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores. Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio. Lucas Stübing, director General del Ceremonial del Estado. Tte. Cnel. DCEM Óscar Armando Sostoa Martínez, jefe de Seguridad del Presidente.

Senado autorizó a Peña a realizar mañana su viaje número 51

El permiso del ministro del Interior

En paralelo, el decreto 4627 otorga permiso al ministro del Interior, Enrique Riera, para ausentarse de sus funciones entre el 20 y el 29 de septiembre por “motivos particulares”. Estas fechas coinciden casi exactamente con la estadía de Peña en Estados Unidos.

En su reemplazo fue designado Óscar Carmelo Campuzano Barrientos, viceministro de Asuntos Políticos.

Peña busca proyectar a nivel global un país seguro y transparente y confiable para invertir, pero la realidad no es como lo pinta.