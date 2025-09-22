Trump prohíbe a diplomáticos iraníes comprar en Costco y adquirir productos de lujo

Así se establece en una nueva normativa publicada en el Registro Federal por la oficina del Departamento de Estado encargada de las misiones extranjeras, que aplica a los miembros de la misión permanente de Irán ante la ONU y a los funcionarios que asisten esta semana a la Asamblea General.

La regulación les exige obtener aprobación antes de comprar o adquirir una membresía en cualquier tienda mayorista en Estados Unidos, incluyendo Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club.

Además, deben contar con autorización para comprar "artículos de lujo", como relojes, pieles, joyas, bolsos, billeteras, perfumes, tabaco, alcohol y automóviles.

Aunque Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, la República Islámica cuenta con diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas, lo que obliga a Washington a permitir su ingreso y permanencia en el país, en virtud del Acuerdo de Sede de la ONU, que establece a Estados Unidos como país anfitrión.

