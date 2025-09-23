Barbados pide unidad continental en apoyo al candidato de la Caricom a dirigir el IICA

San Juan, 23 sep (EFE).- El ministro de Agricultura de Barbados, Indar Weir, pidió este martes unidad continental en apoyo a Muhammad Ibrahim, el candidato de Guyana y de la Comunidad del Caribe (Caricom) a dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el fin de enfrentar en bloque los desafíos críticos del sector.