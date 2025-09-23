Barbados pide unidad continental en apoyo al candidato de la Caricom a dirigir el IICA

La Caricom, integrada por quince países, entre ellos Guyana, que son también parte del IICA, ya ha hecho público su respaldo a Ibrahim, debido a la capacidad técnica y de liderazgo que ha demostrado el candidato en su carrera.
Ibrahim es el único de los tres postulantes que ha recibido el apoyo unánime de los países de su región pero, para el ministro barbadense, es necesario trabajar con el resto de los países americanos para tomar "una decisión unánime".
"Con todo el continente americano, incluidas sus naciones insulares, trabajando juntas para fortalecer su capacidad de producir alimentos, impulsar el comercio y generar empleo y oportunidades de desarrollo", subrayó Weir en un artículo publicado en The Barbados Daily Nation, el principal periódico del país caribeño.
Weir afirmó que el continente cumple un rol clave para la seguridad alimentaria y ambiental del planeta, pero advirtió que la cooperación técnica del IICA es imprescindible para fortalecer la protección de los recursos naturales y favorecer el acceso a nuevas tecnologías.
"La cooperación es esencial para continuar nuestra senda de mejora; para algunos de nuestros países, es la única salida. Tenemos la gran fortuna de poder mirar hacia el futuro junto al IICA", agregó el jefe de la cartera barbadense de Agricultura.
En su opinión, Ibrahim, un científico con más de treinta años de experiencia y gestión en el sector internacional agrícola y de desarrollo rural, es "la persona con el tipo de visión y liderazgo que se necesitarán en esta nueva y desafiante etapa".
Entre los retos futuros, Weir señaló mejorar la producción y la eficiencia, la conservación de los bosques y el suelo, el control de plagas y enfermedades de animales y plantas, la investigación y extensión científica y técnica, y el mejoramiento y la sostenibilidad de la industria ganadera.
Los otros candidatos para encabezar el IICA son Fernando Mattos, de Uruguay, y Laura Suazo, de Honduras. La elección la realizarán los ministros de la región durante las sesiones de la Junta Interamericana de Agricultura, que se desarrollará entre los próximos 3 y 5 de noviembre en Brasilia (Brasil).