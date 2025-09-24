El huracán Narda alcanza la categoría dos y mantiene lluvias fuertes en su paso por México

En su último reporte publicado a las 21:00 hora local (03:00 horas GMT del 24 de septiembre), el SMN informó que su centro se localiza a 655 kilómetros (km) al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 845 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

También señaló que presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h, esto acompañado de lluvias fuertes a muy fuertes con oleaje de 2,5 a 3,5 de altura en las costas de los estados mexicanos de Jalisco, Colima y Michoacán.

El SMN notificó que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo y que las lluvias puntuales muy fuertes reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.