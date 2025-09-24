Japón se abre a la posibilidad de reconocer un Estado palestino

NACIONES UNIDAS, Estados Unidos. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció ante la ONU que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de su país es cuestión de tiempo, y afirmó sentirse “indignado” con declaraciones recientes de las autoridades israelíes sobre ese tema.