Los compañeros de Jimmy Kimmel en la franja nocturna celebran su regreso

Stephen Colbert, cuyo propio 'late-night' está previsto que finalice en mayo de 2026, saludó específicamente al público del plató y a la única persona que pensaba que le estaba viendo desde casa: su mujer.

"Agradezco mucho tener este programa. Voy a dar las gracias a todos los que están aquí y a todos los que nos ven desde casa, que creo que podría ser solamente mi esposa, Evie, porque todos los demás probablemente estén viendo ABC porque esta noche Jimmy Kimmel regresa a las ondas", dijo.

La broma incluyó un mensaje emotivo sobre el regreso de Kimmel tras una semana de suspensión por sus declaraciones sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk: "Me alegro de que esté de vuelta. Es un tipo estupendo. Conocerle bien es admirarle muchísimo", dijo.

Jimmy Fallon tampoco pudo evitar referencias a la noticia del día, en esta ocasión con alusiones a su propio nombre. "Si os habéis conectado para ver qué voy a decir sobre mi cancelación de los últimos días os habéis equivocado de Jimmy. Papá, es el otro Jimmy", dijo en la apertura de su show.

El alegato que Kimmel había lanzado en su vuelta fue claro y contundente: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", dijo agradeciendo a quienes le apoyaron y "se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto".

La cadena ABC había anunciado el lunes ABC la reincorporación a su parrilla del popular programa nocturno Jimmy Kimmel Live!. El canal lo había suspendido el pasado miércoles después de que en la emisión del lunes 15 Kimmel acusara a "la pandilla MAGA" -en referencia a los partidarios más fieles del presidente Donald Trump- de querer "sacar rédito político" del asesinato de Kirk.

La reacción más airada sobre su vuelta la tuvo el propio Trump, quien dijo no poder creer que Kimmel hubiera recuperado el puesto y lanzó una amenaza velada sobre ABC al considerar que el presentador reproduce "BASURA" demócrata y es un brazo más del Comité Nacional Demócrata, lo que en su opinión podría constituir una contribución ilegal a la campaña de ese partido.