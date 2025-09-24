Super tifón Ragasa se desplaza sobre Hong Kong dejando destrozos e inundaciones a su paso

La Oficina Meteorológica hongkonesa elevó la alerta a la señal de tifón 10, el nivel más alto, lo que llevó a la suspensión de actividades comerciales, transportes públicos y servicios esenciales, mientras se instaba a la población a permanecer en sus hogares.

Asimismo, se emitió una señal de lluvia ámbar ante las intensas precipitaciones que anegaron calles, especialmente en las zonas este y sur, donde enormes olas barrieron la costa, inundando carreteras cercanas a residencias y comercios.

En la isla de Lantau, localización del aeropuerto internacional, se reportaron graves inundaciones que afectaron a playas y áreas verdes. La oficina meteorológica alertó sobre un aumento del nivel del mar de hasta cuatro metros al mediodía, comparable a los devastadores tifones Hato (2017) y Mangkhut (2018), que dejaron pérdidas millonarias.

"Los mares alcanzarán condiciones extremas con oleajes excepcionales", advirtió el organismo.

De hecho, Ragasa causó estragos este miércoles en el Hotel Fullerton, ubicado en la zona costera de Aberdeen, donde enormes olas rompieron ventanas y puertas de cristal e inundaron el vestíbulo, aunque no se registraron heridos, informaron fuentes del establecimiento al rotativo South China Morning Post.

Se produjeron además inundaciones en Sai Kung, con olas de hasta cuatro metros que anegaron aceras y un parque vecinal, convertido en "piscina", informó la concejala Christine Fong.

Los fuertes vientos también arrancaron aires acondicionados de edificios y derribaron árboles sobre viviendas, dañando ventanas y tuberías.

Los residentes de la excolonia abarrotaron en la víspera los supermercados, donde las estanterías quedaron vacías por temor a cierres prolongados.

Hasta este mediodía se habían reportado 56 heridos, entre ellos una mujer y su hijo de cinco años que el martes fueron arrastrados al mar mientras observaban las olas en un paseo marítimo, y que se encuentran hospitalizados en estado grave.

El gobierno habilitó además 49 refugios temporales en los que se acogió a 791 personas desplazadas.

Pese a las condiciones extremas, la Bolsa de Hong Kong mantuvo sus operaciones, siguiendo la política adoptada en 2024 de no interrumpir el comercio por fenómenos meteorológicos.

Por otra parte, en Macao, las autoridades también emitieron la señal de tifón 10, forzando el cierre de casinos desde el martes por la noche, con huéspedes confinados en los hoteles.