Corea del Norte tendría uranio altamente enriquecido, alerta el gobierno surcoreano

“Agencias de inteligencia calculan que las reservas de Pyongyang de uranio altamente enriquecido -más de 90% de pureza- son de hasta 2.000 kilogramos” , declaró Chung a periodistas.

“Incluso en este momento, las centrifugadoras de uranio norcoreanas están operando en cuatro sitios”, agregó.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha considerado que el Norte tiene una cantidad “significativa” de uranio altamente enriquecido, utilizado para producir ojivas nucleares, y la declaración de Chung parece confirmarlo.

“Cinco a seis kilos de plutonio es suficiente para fabricar una sola bomba nuclear”, indicó Chung.

Dos toneladas

Agregó que 2.000 kilos de uranio altamente enriquecido, que podrían estar reservados para la producción de plutonio, sería “suficiente para fabricar una cantidad enorme de armas atómicas” .

Chung sostuvo que “detener el desarrollo nuclear de Corea del Norte es un asunto urgente”, aunque acotó que las sanciones no serán efectivas y que la única solución será una cumbre entre Pyongyang y Washington.

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó esta semana que está abierto a conversar con Estados Unidos pero lo condicionó a que su país mantenga su arsenal nuclear.