Organizan homenaje y exposición de fotos a Cortijo y Rivera, baluartes de la música latina

El homenaje a Cortijo y Rivera, 'Un belén para Cortijo e Ismael', se llevará a cabo en el Cementerio de Villa Palmeras, en Santurce, donde yacen los restos de estos dos baluartes de la salsa y la plena, según informó este jueves José Rodríguez, uno de los organizadores, en un comunicado.

El acto de recordación y respeto a la memoria del percusionista, compositor y arreglista Rafael Cortijo y el legendario cantante Ismael Rivera, donde se invita a toda la comunidad a celebrar entre flores y tambores la vida y el legado de estos dos íconos de la música caribeña, se iniciará a las 10:00 de la mañana (14.00 GMT).

Luego, entre la 1:00 y 3:00 de la tarde (15.00 y 17.00 GMT) será la apertura de la exposición fotográfica 'Invicaciones de música, vida y muerte', de José Rodríguez, en La Casa de la Plena Tito Matos, en la Calle Loíza.

La apertura incluirá un breve de conversatorio con Rodríguez y el investigador cultural y musical César Colón Montijo, autor del libro 'Cocinando suave: ensayos de Salsa en Puerto Rico' (2015).

Según dijo Rodríguez, este doble homenaje resalta el legado musical y cultural de dos figuras fundamentales que transformaron la identidad sonora de Puerto Rico y del Caribe, al reconocer además la estrecha relación que tuvieron con Curet Alonso, compositor que ayudó a inmortalizar sus voces y arreglos a través de sus composiciones.

"'Un belén para Cortijo e Ismael' reafirma el compromiso de las entidades organizadoras con la preservación de la memoria histórica y musical de Santurce y de Puerto Rico", resaltó Rodríguez.

Ambos eventos son organizados por el Comité Centenario Catalino 'Tite' Curet Alonso, en conjunto con la Fundación Ismael Rivera, Taller Comunidad La Goyco, La Casa de la Plena Tito Matos y la Sociedad Histórica de Villa Palmeras.