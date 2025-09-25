Petro acusa a EEUU de "acto de tiranía" por ataque con misiles a barcos con presunta droga

"Lanzar misiles sobre aguas soberanas fuera de Estados Unidos, es un acto de tiranía. Y lo que está pasando es una tiranía", afirmó Petro, cuya alocución la BBC tradujo al inglés.

"No podemos saber si estos jóvenes eran migrantes o si estaban trabajando para mafias del narcotráfico, y en ambas situaciones, no tienen derecho -el señor Trump no tiene derecho- a lanzar un misil contra ellos", mantuvo.

Si se confirma que entre esos jóvenes hay colombianos, hay la obligación de que "la Justicia colombiana abra una investigación criminal por asesinato, y serían los funcionarios responsables de estos asesinatos los que serían procesados".

"¿Qué funcionarios del Gobierno de Estados Unidos permitieron el asesinato de estos jóvenes al lanzar un misil contra esa lancha rápida, independiente de lo que transportaban? Porque allí mismo rompieron el derecho internacional", subrayó.

Petro habló con la BBC en Nueva York (EE.UU) durante la Asamblea General de la ONU, donde también denunció que la "llamada guerra contra las drogas" es un "fracaso rotundo".

En su intervención ante el pleno, sostuvo que nunca fue una lucha real contra narcotraficantes, sino "una política de dominación del norte sobre el sur", que culpa a las sustancias en vez de señalar a "los que viven en Nueva York o en Miami o Dubái", en aparente referencia a los grandes beneficiarios del negocio.