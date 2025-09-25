Russell Crowe borda a Göring en 'Nuremberg': "Él es una de las razones de la película"

Cinco minutos de aplausos dedicó este jueves el público asistente a la proyección de esta nueva propuesta para la Concha de Oro, que se entregará el próximo sábado, y que cuenta la historia del psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, designado como responsable de evaluar la salud mental de los prisioneros nazis y determinar si eran aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra.

Basada en el libro 'El nazi y el psiquiatra' de Jack El-Hai, la película recrea el trabajo del joven y ambicioso médico, interpretado por Rami Malek, para tratar de entrar en la mente de los 22 jerarcas nazis encarcelados y descubrir qué rasgos psicológicos les distinguían del resto de seres humanos.

En la rueda de prensa posterior, Vanderbilt reiteró que escribió este guión hace trece años y evitó referirse directamente a situaciones actuales que de algún modo pudieran suponer una repetición de la historia en Gaza, donde según un comité de investigación de la ONU se cometen crímenes de guerra.

"La razón por la cual quería contar la historia es que todos mis abuelos lucharon en la Segunda Guerra Mundial y tengo amigos que perdieron a gente en los campos de concentración (...) Aquel fue un momento increíble donde la gente intentó hacer lo correcto y puso la justicia sobre la venganza. La historia no es una cosa binaria de uno contra uno", remarcó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el papel de Russell Crowe, que logró un Óscar por 'Gladiator' (2000), subrayó que el actor se embarcó de inmediato en el proyecto cuando le hizo llegar el guion hace ocho años y esto le convirtió en "una de las razones principales por la cual existe la película".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Quería interpretar a Göring como un ser humano", remarcó Vanderbilt, que se declaró "eternamente agradecido por el compromiso y el trabajo que hizo en esta película" el intérprete.

Para entrar en la piel de quien fue la mano derecha de Hitler y asegurarse de interpretar a su "versión humana", Crowe se comprometió 100 % a viajar a "un espacio mental no muy bueno para vivir", dijo Vanderbilt, que incluyó un profuso trabajo de documentación y viajes a los lugares de Alemania donde el jerarca pasó su niñez.