Sánchez abordará retos globales en cumbre de líderes progresistas en Londres este viernes

De acuerdo con el programa de la cumbre, el presidente del Gobierno español participará como ponente en el panel titulado 'El Futuro del Multilateralismo: Una coalición para abordar retos globales' junto a la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern y moderado por el asesor político estadounidense y director del Centro para el Progreso Americano (CAP), John Podesta.

Además de Sánchez, el encuentro contará con otros conferenciantes de alto nivel como los primeros ministros británico, Keir Starmer; australiano, Anthony Albanese, canadiense, Mark Carney, y la danesa, Mette Frederiksen, entre otros.

Starmer, como anfitrión, aprovechará la cita en la capital británica para hacer un llamamiento a los líderes progresistas de que no deben tener miedo a abordar "problemas sociales difíciles" como la inmigración, según adelantó la organización en un comunicado.

A juicio de Starmer, "durante demasiados años ha sido muy fácil para la gente venir aquí, caer en la economía sumergida y permanecer aquí ilegalmente. No es una política de izquierda compasiva recurrir a una fuerza laboral que explota a los trabajadores extranjeros y socava los salarios justos, sino el simple hecho de que cada nación necesita controlar sus fronteras", según se indica en el comunicado.

De acuerdo con medios británicos, se espera que Starmer también anuncie en la cumbre sus planes de introducir un nuevo sistema de identificación digital obligatorio en todo el Reino Unido, con el objetivo de controlar la migración y el empleo ilegal.

Asimismo, el primer ministro británico también defenderá una política progresista de "renovación patriótica" frente a políticas "divisivas de decadencia" que se aprovechan de los problemas de los trabajadores.

La Cumbre de Acción para el Progreso Global, organizada por Labour Together, el Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) y el Fondo de Acción del Centro para el Progreso Americano (CAP Action), centrará su agenda en la seguridad nacional, la migración en una era global y la construcción de sociedades justas basadas en la solidaridad y reciprocidad.

El director ejecutivo de Labour Together, Matthew Upton, dijo en una nota que la conferencia aspira a ser el "antídoto" contra la inseguridad que genera el auge de la derecha populista en el mundo "al desarrollar ideas y estrategias que nos hagan más fuertes y seguros y que devuelvan a la gente la esperanza y la confianza en su futuro".