Un incendio provocado por la batería de un móvil en carga deja seis heridos en Tokio

La Policía Metropolitana de Tokio y el Departamento de Bomberos capitalino recibieron una llamada de emergencia en torno a las dos de la madrugada hora local de hoy (17.00 GMT del miércoles), informando de un incendio en el distrito de Suginami.

Se movilizaron 29 camiones de bomberos y otro vehículos para apagar el incendio, que se declaró extinto unas dos horas después.

La llamas calcinaron una habitación del tercer piso del bloque de apartamentos, de unos 20 metros cuadrados, y seis personas, incluida la adolescente que se alojaba en él, tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de humo y otras lesiones de carácter leve.

Según el testimonio de la joven que se encontraba en la habitación donde se originó el incendio, había dejado cargando el móvil mientras dormía, pero oyó un fuerte estruendo y se despertó con las llamas elevándose en el apartamento, aparentemente desde el aparato.

El incidente ocurrió en una zona residencial con restaurantes, a unos 200 metros al este de la estación Minami-Asagaya de la céntrica línea Marunouchi del metro de Tokio.

Las autoridades creen que el incendio se originó en la batería y están investigando los detalles del incidente.