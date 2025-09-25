Una segunda fragata italiana está preparada para relevar a la que ya va hacia la Flotilla

"Como he dicho claramente en el Parlamento, no habrá dos barcos desplegados simultáneamente en la zona. La fragata Alpino sustituirá a la fragata Fasan, que volverá a su misión original", explicó Crosetto, que este jueves compareció en la Cámara de los diputados para informar de la situación.

La fragata Fasan se encontraba en la zona y fue desviada este miércoles para asistir a la tripulación de los barcos italianos de la Flotilla tras los ataques que causaron daños a algunas embarcaciones y problemas de oído a varios activistas.

El ministro también aclaró que "las unidades navales italianas no desempeñan funciones de escolta, ni saldrán de aguas internacionales, en caso de que la flotilla decidiera forzar el bloqueo israelí. Al contrario, uno de los objetivos es evitar esa eventualidad y evitar posibles consecuencias negativas".

Crosetto explicó que la situación es "preocupante" pues "una vez que hayan abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no se podrá garantizar la seguridad", ya que Israel lo considera "un acto hostil".

Crosetto condenó lo sucedido y aseguró que es "inaceptable" y que "el ataque aún no ha sido reivindicado", por lo que anunció que además de la fragata de la Marina que se envió anoche para asistir a la tripulación italiana se enviará la Alpino, para relevar a la primera.

Por ello, el Ministro insistió para que los activistas aceptasen que la ayuda se entregue en Chipre al personal del Patriarcado de Jerusalén sin que los participantes de la misión entren en la Franja de Gaza.

Sin embargo, la delegación italiana del Global Movement to Gaza, en nombre del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, comunicó a las autoridades italianas que no acepta la propuesta y reafirmó que la misión "permanece fiel a su objetivo original" de romper el "asedio" ilegal.