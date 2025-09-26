Corea del Sur afirma que misiles de largo alcance del Norte están en su “etapa final”

Seúl y sus aliados occidentales no han logrado detener el programa atómico del Norte, que afirma que nunca lo abandonará. En medio de estas tensiones, el ejército surcoreano disparó el viernes a primera hora tiros de advertencia a un buque norcoreano que ingresó a sus aguas.

“Ya sea para ganar influencia en las negociaciones con Estados Unidos o para asegurar su propio régimen, Corea del Norte ha seguido desarrollando misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de transportar bombas nucleares a Estados Unidos”, alertó Lee Jae-myung durante una visita a la Bolsa de Nueva York.

Lea más: Corea del Norte tendría uranio altamente enriquecido, alerta el gobierno surcoreano

“No parece que lo haya conseguido todavía, pero se dice que se encuentra en la fase final, a la que solo le queda resolver la tecnología de reentrada, y parece que también lo va a conseguir”, afirmó.

Material para bombas nucleares

El presidente surcoreano estimó que su vecino está produciendo material suficiente para “entre 15 y 20 bombas nucleares adicionales cada año”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Si no se controla, el número de bombas nucleares seguirá aumentando cada año y sus misiles balísticos intercontinentales serán cada vez más avanzados” , afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seúl y Pyongyang siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio, no con un tratado de paz.

Esta madrugada el ejército surcoreano hizo disparos de advertencia contra un buque mercante que cruzó la frontera marítima, conocida como Línea Limítrofe Norte (NLL) , al noroeste de la isla de Baengnyeong, informó Seúl.

Lea más: El alto comisionado Türk urge a denunciar los abusos en Corea del Norte ante el CPI

“Nuestras fuerzas emitieron avisos por radio y realizaron disparos de advertencia, tras lo cual el buque se retiró más allá de nuestras aguas”, afirmó esa fuerza en un comunicado.

Este incidente se produce dos días después de que Corea del Norte realizara maniobras con fuego real cerca de la NLL, que no reconoce oficialmente.

El presidente Lee, quien asumió el cargo en junio, ha prometido adoptar un enfoque más moderado hacia el Norte.

El martes, el mandatario surcoreano dijo ante Naciones Unidas que trabajará para poner fin al “círculo vicioso” de tensiones con Pyongyang, al tiempo que se comprometió a no buscar un cambio de régimen.