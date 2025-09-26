Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Fonseca, Marc Anthony y Boza, entre los estrenos semanales

Igualmente, el puertorriqueño Rauw Alejandro presentó la precuela de su álbum 'Cosa nuestra', la cantante mexicana Yuridia estrenó un álbum en vivo de 40 canciones, el argentino Milo J compartió un disco en el que explora la música folclórica y el puertorriqueño Chanell se consolidó en la escena urbana con su segundo álbum.

Gloria Estefan presentó una nueva versión de su tema 'Chirriqui Chirri', incluido en el disco 'Raíces', una salsa que juega con la musicalidad de la onomatopeya para rendir tributo a la vitalidad de la música latina junto a la artista argentina Nathy Peluso, quien se había declarado admiradora de la cantante cubanoestadounidense.

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó 'Cosa nuestra: capítulo 0', una precuela de su álbum 'Cosa nuestra', nominado al Latin Grammy a Álbum del año, en la que explora ritmos afrocaribeños con los que recuerda sus raíces boricuas, con 14 temas que incluyen los sencillos 'Carita linda', 'Buenos términos' y 'GuabanSexxx', además de colaboraciones con el puertorriqueño Ñengo Flow, la chilena Mon Laferte, la nigeriana Ayra Starr y el jamaicano Rvssian.

Los artistas colombianos Silvestre Dangond y Fonseca presentaron durante los Premios Juventud 2025 en Panamá 'La indiferencia', una canción que los fans ya conocían de sus conciertos en vivo y que supone su segundo tema juntos tras la colaboración 'Cartagena' hace tres años.

Los venezolanos Chyno y Nacho estrenaron junto al colombiano Fer Ariza 'Niña bonita 2', la reinterpretación del clásico que lanzaron hace más de una década y que combina el romanticismo de la versión original con ritmos modernos del merengue urbano, incorporando percusión, ritmos contemporáneos y arreglos que buscan conectar con nuevas audiencias en plataformas digitales.

La cantante mexicana Yuridia lanzó el álbum Monumental, grabado durante su histórico concierto en la Plaza de Toros México, donde se convirtió en la primera mujer en llenar el recinto. El disco reúne 40 canciones que incluyen éxitos de su repertorio, versiones de clásicos y colaboraciones con artistas invitados como Majo Aguilar, Reyli Barba y Carlos Rivera.

El argentino Milo J presentó 'La vida era más corta', un álbum de 15 canciones que confrontan el pesimismo y que recorren géneros folclóricos del sur de Latinoamérica sin perder la esencia de ritmos urbanos y pop combinados, con colaboraciones junto a los argentinos Trueno y Soledad, el cubano Silvio Rodríguez y un cierre con la aparición póstuma de la exponente del folclore argentino Mercedes Sosa.

El artista urbano puertorriqueño Chanell presentó su segundo álbum 'Femme fatale', una colección de 13 canciones que combina trap latino, R&B, electroreguetón y melodías introspectivas que exploran sentimientos como el deseo, la identidad, el poder y la emoción.

El salsero estadounidense de raíces puertorriqueñas Marc Anthony y el puertorriqueño Wisin, miembro del dúo Wisin & Yandel, lanzaron su primera colaboración conjunta 'Que me quiera má', una combinación de bachata y ritmos urbanos con letras centradas en el empoderamiento tras un desamor y la capacidad de seguir adelante con otra persona 'que me quiera má'.

Igualmente, los artistas panameños Boza y Sech estrenaron también su primer trabajo juntos, el sencillo 'París', que combina influencias de afrobeats, reguetón y dancehall, acompañado por un videoclip filmado en un hotel del casco viejo de la capital panameña, y que proyecta el género panameño a nivel internacional.

El cantante puertorriqueño de música urbana Dei V estrenó su nuevo tema 'BB' junto al colombiano Blessed, que constituye un adelanto de su próximo álbum de estudio, del que también formarán parte las canciones 'Tumbao' y 'El del flavor'.