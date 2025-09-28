La Fiscalía apoya extraditar a exdirectivo de la ONU acusado de apropiarse de 60 millones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de la entrega de Vanshelboim, de nacionalidad ucraniana, que fue detenido en marzo pasado en España en virtud de una orden internacional de detención emitida por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York.

Desde entonces se encuentra en prisión provisional a la espera de que se decida sobre su entrega, a la que éste se ha opuesto, tal y como recuerda la Fiscalía en su dictamen.

Según la petición de extradición, entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, el reclamado, primero como director ejecutivo adjunto de la UNOPS y, posteriormente, como director ejecutivo de la iniciativa Inversiones Sostenibles en Infraestructuras e Innovación de dicho organismo, recibió de un ciudadano del Reino Unido, "con quien actuaba de común acuerdo", dos millones de dólares a cambio de subvenciones y préstamos para el desarrollo de vivienda asequible, energía renovable e infraestructura sanitaria.

En tal concepto las entidades vinculadas a esa persona recibieron "cuantiosas subvenciones y préstamos que no estaban debidamente garantizados" por unos 60 millones dólares, "que dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon".

Con la cuantiosa suma obtenida, el reclamado y su presunto cómplice realizaron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por Vanshelboim con la finalidad de aflorarlos.

UNOPS es la agencia de Naciones Unidas de apoyo a proyectos de infraestructuras y adquisiciones para otras agencias, con empleados en más de 80 países y en cuyo ámbito se habrían producido los hechos por los que se le acusa, en los que aparecen implicados proyectos en países del Caribe, México, Ghana, India y Kenya por importes que superan los 60 millones de euros.

En opinión de la Fiscalía se cumplen los requisitos para acceder a la extradición por unos hechos que en la legislación española serían constitutivos de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y estafa por cooperación necesaria y de forma agravada por recaer sobre bienes de primera necesidad y ser de cuantía superior a 50.000 euros.

Además, tampoco se aprecia que hayan prescrito los hechos como alegó la defensa del reclamado en la vista en la que se decidió su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.

A raíz de este escándalo, UNOPS publicó en su página web en enero de 2023 que Vanshelboim había sido apartado de su cargo "tras un proceso interno de rendición de cuentas conforme al marco jurídico de las Naciones Unidas" y anunció que ponía en marcha reformas generales como respuesta a los fallos detectados.