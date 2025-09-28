Un policía y manifestantes heridos tras la 'Marcha de la Generación Z' en Lima

La PNP informó en sus redes sociales que un agente antidisturbios sufrió quemaduras de primer grado al ser alcanzado por una bomba molotov lanzada durante la marcha, según mostró en un video que acompañó el reporte.

"Se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación", añadió.

Poco antes, la Policía Nacional había asegurado que realizaba "maniobras de control" durante la movilización de integrantes de diversos colectivos sociales en la céntrica avenida Abancay, donde se encuentra el Palacio Legislativo.

Medios locales agregaron, por su parte, que durante los enfrentamientos resultaron heridas, al menos, otras ocho personas, por efecto de las bombas lacrimógenas y perdigones de goma que lanzó la Policía en las cercanías a la plaza San Martín.

El diario La República señaló que recibió el reporte de que un hombre de 27 años debió ser trasladado a un hospital cercano tras recibir el impacto de perdigones en el rostro, aunque esa información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Añadió que otra persona de avanzada edad también debió ser atendida tras recibir golpes en el rostro.

Cientos de manifestantes, convocados para participar en la denominada 'Marcha de la 'Generación Z', se enfrentaron durante la noche de este sábado en el centro histórico de Lima con agentes antidisturbios de la PNP que frenaron su intención de llegar hasta la sede del Congreso.

Los principales incidentes se produjeron en la avenida Abancay, donde grupos de personas buscaron sobrepasar un cerco de seguridad armado por agentes antidisturbios, lo que llevó a que se lance gran cantidad de gases lacrimógenos y se produzcan choques entre policías con varas y manifestantes con diferentes objetos contundentes.

Los colectivos ciudadanos, conformados en su mayoría por jóvenes estudiantes y trabajadores, convocaron la protesta en rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, así como contra de la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

La convocatoria se hizo tras otras dos jornadas de protesta que el sábado y domingo pasados también desencadenaron en enfrentamientos que dejaron 12 agentes de la PNP heridos, así como, al menos, 18 ataques contra reporteros, entre ellos representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), casi todos ellos causados por policías.

En los nuevos enfrentamientos de este sábado, los agentes también golpearon con sus varas a periodistas que cubrían los incidentes y luego les impidieron el paso en un puente sobre el río Rímac, en la zona limítrofe entre los distritos del Cercado de Lima y el Rímac.

Lima también afrontó durante este sábado una movilización de asociaciones de transporte urbano, que reclaman mayores medidas de seguridad ante la ola de extorsiones que sufren, que en las últimas semanas han desencadenado en asesinatos de choferes y ataques contra sus vehículos, cometidos por presuntos sicarios.