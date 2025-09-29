El petróleo Brent cae más de un 3 % ante los planes de aumento de producción de la OPEP+

Pasadas las 17:30 hora británica (16:30 GMT) el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situaba un 3,27 %, o 2,29 dólares por debajo de la última cotización, correspondiente al pasado viernes, cuando cerró en 70,13 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, rompiendo con una racha consecutiva de cuatro sesiones en positivo, lastrado el temor de los inversores a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) apruebe un nuevo aumento de producción de petróleo en noviembre en su próxima reunión, prevista este domingo.

En los últimos días encontró impulso en la sensación de reducción de la oferta del mercado por la situación geopolítica en Ucrania y en la merma de las exportaciones de crudo ruso, pero la reanudación de las exportaciones de petróleo en la región del Kurdistán iraquí elevó las perspectivas de suministro a nivel global.