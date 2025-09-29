Las protestas en Lima dejan veinticuatro heridos y seis detenidos, uno de catorce años

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que durante las protestas del domingo se documentaron hasta catorce incidentes, en los que se contabilizaron “seis personas heridas, seis detenciones o controles de identidad, de los cuales tres permanecen detenidos; y dos agresiones a la prensa”.

Además, la CNDDHH detalló que uno de los detenidos es un adolescente de tan solo catorce años.

Estas cifras se suman al saldo del sábado, que cerró con dieciocho personas heridas, entre los que se identificó a un periodista, una brigadista y un anciano.

La llamada 'Generación Z', conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, mantuvo por segundo fin de semana consecutivo su rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, así como contra el sistema de pensiones, la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

Medios locales reportaron que los enfrentamientos se produjeron en la céntrica avenida Abancay, frente a la sede del Congreso, cuando los manifestantes intentaron sobrepasar las vallas metálicas de seguridad instaladas para impedir el acceso a la zona, para lo cual lanzaron objetos contundentes contra los cordones policiales.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) dejaron además varios agentes afectados, uno de ellos en los altercados del sábado, con quemaduras, tras ser impactado por una bomba molotov arrojada al cordón policial; y otro el domingo, herido en la pierna izquierda.

Desde su cuenta de X, la CNDDHH condenó los ataques contra la ciudadanía durante las jornadas de manifestación:

“Denunciamos la violencia ejercida por la PNP mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra la población que se moviliza”, publicó la Coordinadora en un mensaje, y añadió que “este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación reconocido en la Constitución”.

La transmisión en vivo del Canal N evidenció el intento de la PNP de impedir la cobertura de la prensa, al acosar y obligar a uno de los reporteros a retirarse; un acto que se sumó a otra agresión sufrida por un fotógrafo colaborador de EFE, al que varios agentes rodearon y golpearon con sus varas.

En un comunicado publicado este lunes, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, registró hasta ocho ataques a periodistas durante los dos días, en medio de la cobertura de las protestas en el Cercado de Lima.

"Del total, solo uno fue registrado el sábado, siete ataques fueron perpetrados por agentes policiales y uno por civiles", indicó el Observatorio, que especificó además que el ataque más frecuente fue la agresión física con seis casos denunciados y tres episodios de hostigamiento.