Congreso chileno aprueba reforma para limitar el voto extranjero y multa por no sufragar

"Es el cumplimiento de la palabra empeñada y esto nos permite dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones”, señaló la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

Chile es uno de los países con mayor flexibilidad para permitir el voto de los extranjeros y, en pleno año electoral, tanto la izquierda como derecha sacaron la calculadora a la hora de repensar el enfoque de este derecho.

A diferencia de la mayoría de los países de la región y del mundo, donde la tónica general es permitir a la población extranjera sin ciudadanía participar solo en elecciones locales o regionales, los extranjeros no nacionalizados que llevaban más de cinco años viviendo en Chile podían votar en cualquier tipo de elección, independiente de si tenían visa de residencia definitiva o temporal.

Ahora este plazo se duplica hasta los 10 años, aunque la medida comenzará a regir en 2026 y no será aplicada para las elecciones de noviembre.

Consagrado en el artículo 14 de la Constitución, el sufragio extranjero se instauró durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como un reconocimiento a los migrantes europeos que llegaron a principios de siglo y que no se nacionalizaban para no perder sus vínculos con sus países de origen. Pero el escenario ha cambiado mucho desde entonces y en los últimos años, por su estabilidad política y económica, Chile se ha convertido en destino para miles de migrantes, especialmente latinoamericanos.

Actualmente, viven en el país cerca de 1,6 millones de extranjeros (9 % de la población total), el doble que en 2017. De ellos, 786.470 pudieron votar en las municipales y regionales de 2024, siendo los peruanos (191.383) y los venezolanos (174.851) los más numerosos.

En el último sondeo Panel Ciudadano-UDD sobre el voto migrante, elaborado en septiembre, el ultraderechista José Antonio Kast se impuso con el 36 %, seguido de la candidata Evelyn Mathhei, de la derecha tradicional de Chile Vamos (23 %) y un 12 % por la aspirante de la centro-izquierda e izquierda, Jeannette Jara.

El aumento de las multas, por otra parte, era una medida clave para los sectores conservadores y de centro que perdieron músculo en varios de los últimos comicios, sobre todo anteriores a 2022, cuando el país volvió a instaurar el voto obligatorio. Sin embargo, la sanción para reforzar el carácter obligatorio del voto, quedó pendiente y no estaba legislada.

Con la reforma, que refuerza el carácter obligatorio del voto, la multa quedó fijada entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM) –la unidad de cuenta chilena para usos tributarios– es decir entre 30,5 y 91,6 euros, a cambio de hoy, si se calcula en base a la UTM de este mes.

De cara a las elecciones de 2025, la multa por no votar regirá sólo para ciudadanos chilenos.

Según la encuesta Panel Ciudadano-UDD, realizada en septiembre, el 28 % de los votantes obligados optarían por Kast, frente a un 23 % de electores habituales que elegirían al ultraderechista. Jara, obtiene el respaldo del 32 % de los votantes habituales, pero su apoyo baja a la mitad (16 %) en el caso de los obligados.

Los tres lideran los sondeos electorales, con una fuerte disputa por el liderazgo entre Kast y Jara. En total son ocho los candidatos a la Presidencia y, según apuntan las encuestas y la tendencia de los último años, ninguno podría ganar en primera vuelta, por lo que será necesario el balotaje en diciembre.