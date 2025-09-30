El papa mantiene ofrenda a la Inmaculada en Plaza de España y la Misa del Gallo a las diez

La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas Pontificias anunció los eventos en los que participará el papa de noviembre a enero y entre los que también estará la misa de difuntos del 3 de noviembre en la que se pedirá por el papa Francisco y los cardenales y obispos fallecidos durante el año.

El 1 de noviembre se proclamará Doctor de la Iglesia a John Henry Newman en una misa en el marco del Jubileo del Mundo y la Educación y el 16 de noviembre se celebrará el Jubileo de los Pobres y el 23 de noviembre será el Jubileo de los Coros y Corales.

León XIV, siguiendo la tradición de sus predecesores, acudirá a la Plaza de España en la festividad de la Inmaculada Concepción a las 16:00 horas para la ofrenda floral a la Virgen y el día 12 presidirá la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe.

También se han confirmado todos los ritos navideños que comenzarán con la Misa de Gallo en la basílica de San Pedro el 24 de diciembre a las 22:00 horas, mientras que Francisco la adelantó a las 19.30 durante la pandemia y el horario se mantuvo.

La clausura del Jubileo, como previsto, será el 6 de enero con el cierre de la Puerta Santa y la última celebración navideña sera el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, en la que celebrará la misa en la Capilla Sixtina, donde también bautizará a varios niños.