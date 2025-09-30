Feria del Libro Monterrey está entre las más importantes de Latinoamérica, según director

La FILMTY, que este año llega a su trigésima tercera edición, se celebrará en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex), del 11 al 19 de octubre, y tendrá a Colombia como país invitado de honor.

"Una Feria que se ha ido consolidando, yo diría que del 2022 para acá ha habido un cambio muy importante", sostuvo el director de la FILMTY.

De Santiago Dulché reiteró que "en Latinoamérica, de las ferias en español, es de las ferias que ya se habla y la podríamos encontrar entre las diez principales",

Comparó esta Feria con otras tan prestigiosas como la de Guadalajara (México), la de Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú) y la Bienal del Libro, de Sao Paulo (Brasil), aunque esta última sea en lengua portuguesa.

Este año, la inauguración estará a cargo de la colombiana Laura Restrepo, quien presentará su novela ‘Soy la daga y soy la herida’.

También figuran en la lista de escritores invitados Rosa Montero (España), Leila Guerriero (Argentina) y Tatiana Țîbuleac (Rumanía) y de México: Brenda Navarro, Guillermo Arriaga, Diego Osorno, Hernán Galindo, Alberto Ruy Sánchez, Elsa Cross, Yuri Herrera y Antonio Lazcano.

"Ese es el objetivo, año con año, tener mejor cartel de escritores, que la van posicionando y que también te permiten tener más aliados, mejores patrocinadores", sostuvo De Santiago Dulché.

Por otra parte, el director de la Feria anunció que para este año el evento crecerá un 30 % en espacio, lo que representa cuatro mil metros cuadrados adicionales.

Esto, dijo, va a permitir “tener más editoriales y al tener más editoriales habrá mayor diversidad literaria, de autores".

La edición 2025 de la FILMTY contará con la participación de más de setecientos escritores de doce países.