Paraguayos en EE.UU. apoyan a Teletón con cena benéfica

El pasado sábado 27 de septiembre, la colectividad paraguaya en Nueva York fue parte una noche de unidad y compromiso con Paraguay mediante la “cena show" a beneficio de los bebés, niños y adolescentes que asisten a la Fundación Teletón Paraguay.

“Solidaridad, música, danzas y el inconfundible sabor de nuestra gastronomía fueron protagonistas de una jornada donde los compatriotas masivamente dijeron presente para apoyar la rehabilitación gratuita y de calidad que brinda la fundación Teletón a niños con discapacidad”, mencionan.

Asimismo, el encuentro en Nueva York fue solamente el inicio de una serie de actividades benéficas que continuarán en distintas ciudades de Estados Unidos.

De momento, gran parte de la atención se concentra hacia la "Noche de Arte, Música y Tradición Paraguaya” que se celebrará en Miami este viernes 3 de octubre y para asistir al evento los interesados pueden contactar al +1(786)715-8973.

Más eventos benéficos en apoyo a Teletón

En Washington DC se realizará el encuentro “Una Noche de Esperanza” el sábado 4 de octubre, y el “I Love Paraguay Weekend” se desarrollará en Nueva York del viernes 3 al domingo 5 de octubre, donde un porcentaje de las ventas del fin de semana en el icónico restaurante paraguayo “I Love Paraguay” será destinado a la Fundación Teletón.

Otra iniciativa de los compatriotas residentes para todos los estados de EE.UU. es la Gran Rifa de Teletón Paraguay USA.

“Porque la solidaridad también se vive a la distancia, la colectividad paraguaya en Estados Unidos ya tiene en marcha la gran rifa solidaria “De Corazón a Corazón, por los niños con discapacidad del Paraguay”, una oportunidad única de ayudar y, al mismo tiempo, poder llevarse alguno de los más de 140 premios espectaculares", aseguran.

Entre los premios destacados se encuentran: la obra de arte del artista paraguayo Hernán Miranda, una semana en Los Cabos, México para 4 personas, la camiseta autografiada de la Selección Paraguaya que clasificó al Mundial, remeras autografiadas de José Luis Chilavert y de jugadores de Cerro, Olimpia y Guaraní y muchos premios más. Asimismo, esta rifa está destinada todas las personas que viven en Estados Unidos, independientemente al estado en sí.

“Cada boleta adquirida da la posibilidad de ganar premios y a la vez llevar esperanza y sonrisas a miles de niños que reciben una rehabilitación gratuita, integral y de calidad en Teletón”, precisan y para adquirir uno puede comunicarse al +595 (984) 591-816.

“Cada encuentro y cada colaboración es una muestra del cariño y compromiso de nuestros compatriotas que están lejos, pero que no se olvidan de sus raíces y demuestran que la distancia no es un obstáculo para sacar a relucir el gran espíritu solidario que nos identifica a los paraguayos”, destacó Víctor Ibarrola, Director Ejecutivo de la Fundación Teletón, quien invitado por la colectividad paraguaya en EE.UU. que acompaña cada una de estas jornadas solidarias.

