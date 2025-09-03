Teletón presenta su rifa solidaria 2025 para sostener atenciones gratuitas

La Fundación Teletón lanzó la rifa en la cual sortea un vehículo Suv Citroën C3 Aircross Feel Rouge 0 km, como primer premio.

Además, la Rifa Solidaria 2025 cuenta con más de 200 premios, entre ellos una moto KH200 Leopard, una PlayStation 5, Smart TV de 60 pulgadas, paquete de viaje para 2 a Buenos Aires, paquete de viaje a Camboriú, smartphone A60, sommier, bicicleta Rali, fragancias Dior, cambio de look, hidrolavadora, entre muchos otros.

El sorteo se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre en la sede central de la Fundación Teletón, en un evento fiscalizado por un escribano público y transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales.

Para participar, solo se debe adquirir un boleto a un costo de 20.000 guaraníes. Los interesados pueden comunicarse al (0983) 919-121. Las boletas están disponibles en todo el país.

Teletón resaltó que cada boleto permite seguir sosteniendo miles de atenciones médicas y terapéuticas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad de los 17 departamentos del país.

Puertas abiertas

Las inscripciones para nuevas familias están abiertas en los tres Centros de Rehabilitación Integral Teletón.

Las personas interesadas pueden comunicarse a los siguientes números: (0981) 901-686 Asunción, (0962) 351-249 Coronel Oviedo y (0981) 128-709 Alto Paraná, donde recibirán toda la información necesaria para iniciar el proceso.