Lanzan “Cuarta Edición del Torneo Nacional de Pádel Teletón 2025”

Llega la “Cuarta Edición del Torneo Nacional de Pádel Teletón 2025” que fue lanzada de manera oficial esta semana. En la ocasión se presentaron todos los detalles de esta nueva edición y la forma de inscripción para los interesados.

El Torneo Nacional de Pádel Teletón nació con el propósito de unir deporte y solidaridad. En sus tres ediciones anteriores reunió a cientos de deportistas y permitió recaudar fondos para sostener los Centros de Rehabilitación Integral, ubicados en Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú.

La cuarta edición se disputará en categorías masculinas, femeninas y mixtas, abiertas a jugadores de todos los niveles, con un costo de G. 350.000 por pareja.

La competencia se desarrollará los días 24, 25 y 26 de octubre en el complejo deportivo anfitrión.

“Este torneo es una oportunidad para que deportistas y aficionados puedan contribuir a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mientras disfrutan de su deporte favorito”, destacó Víctor Ibarrola, director ejecutivo, de la Fundación Teletón.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la app REVA o comunicándose al teléfono (0984) 163-118.

El Torneo Nacional de Pádel Teletón se consolidó como un espacio que promueve la inclusión y el compromiso social a través del deporte. Su última edición, realizada en Coronel Oviedo, fue todo un éxito, sentando las bases para esta nueva convocatoria, indican.

Inscripciones para nuevas familias en los Centros

