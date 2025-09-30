Renuncia el embajador de Colombia en Paraguay por "razones de conciencia"

"Por medio de la presente informo de mi decisión de renuncia al cargo de embajador de Colombia ante la República del Paraguay", señaló Corzo en una carta que compartió en X.

El diplomático, exsenador y expresidente del Congreso colombiano, recordó además su paso por la Embajada de Colombia en Cuba (2019-2022) y destacó que fue reconocida como "la mejor Embajada en Latinoamérica".

"Es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejerzo en esta Embajada", agregó el funcionario.

La dimisión de Corzo coincide con la escalada de tensiones entre Bogotá y Washington, después de que Estados Unidos retirara el visado al presidente Petro y a varios de sus ministros, una medida que el mandatario calificó como una injerencia en asuntos internos.

Además, la renuncia del embajador se conoció un día después de las duras críticas del jefe de Estado colombiano a su cuerpo diplomático en el mundo, en las que les pidió mayor compromiso en la defensa de su política exterior.

"Todos los embajadores, los que yo llamo blancos porque se criaron en la diplomacia feudal, se van (...) y se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente", afirmó Petro el lunes durante un Consejo de Ministros.

No obstante, Corzo años aseguró que la decisión de renunciar la había tomado "en familia desde la semana pasada", con lo que buscó desmarcarse de la polémica actual.

El exparlamentario, nombrado en junio de 2023 por Petro como embajador en Paraguay, señaló también que ejerció su "derecho del retén pensional como cualquier colombiano que lo logra" y agradeció la confianza depositada en su labor diplomática.