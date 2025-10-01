Cierre del gobierno de EEUU: ¿afectará trámites en la Embajada en Paraguay?

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunció este miércoles que dejará temporalmente de actualizar regularmente sus cuentas en las redes sociales Facebook, Instagram y X (antes Twitter), a consecuencia del cierre parcial del gobierno federal de EE.UU. que entró en efecto hoy,.

Según el anuncio, el cese de las publicaciones regulares en las cuentas de la Embajada se debe a “la cesación de asignaciones presupuestarias del gobierno de los Estados Unidos” y las actualizaciones regulares no se retomarán “hasta que se reanuden plenamente las operaciones”.

Mientras tanto, las cuentas de la Embajada en redes sociales solo publicarán “información relacionada a emergencias o seguridad”, añade el aviso.

La Embajada estadounidense señaló que los servicios de pasaporte y visado continuarán funcionando con normalidad y sin interrupción.

Cierre del gobierno federal de EE.UU.

La imposibilidad del Congreso estadounidense de llegar a un acuerdo sobre asignaciones presupuestarias, que tenía como plazo límite la medianoche de hoy, activó un cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos.

El cierre afecta por el momento solo a servicios no esenciales y no a servicios básicos, aunque otras funciones del gobierno podrían verse comprometidas si la parálisis legislativa se prolonga.