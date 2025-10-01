Taiwán “no aceptará” fabricar mitad de sus semiconductores en EE.UU.

Taiwán produce más de la mitad de los semiconductores del mundo y casi todos los de alta gama.

Las declaraciones del vice primer ministro Cheng Li-chiun se producen después de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijera que había propuesto a Taipéi un reparto del 50% en la producción de esos componentes electrónicos.

“Quiero aclarar que se trata de una idea de Estados Unidos. Nuestro equipo negociador nunca se ha comprometido a dividir la producción al 50%”, dijo Cheng a los periodistas.

“Tengan la seguridad de que no hemos discutido este tema en esta ocasión y que no se aceptará tal condición”, afirmó.

Acuerdo comercial en negociación

Cheng habló en Taipéi tras regresar de Washington, donde dijo que las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses a las exportaciones taiwanesas “habían avanzado algo”.

La isla de gobierno democrático está luchando por alcanzar un acuerdo comercial con Washington, después de que el presidente Donald Trump impusiera un gravamen temporal del 20% que alarma a las fábricas de la isla.

El magnate republicano también amenazó con aplicar un “arancel bastante sustancial” a los semiconductores que entren a su país.

La creciente demanda de tecnología relacionada con la inteligencia artificial ha impulsado el superávit comercial de Taiwán con Estados Unidos, lo que la ha puesto en el punto de mira de Donald Trump.

Más del 70% de las exportaciones de la isla a Estados Unidos son de tecnología y telecomunicaciones, lo que incluye chips, informó el gabinete en un comunicado el miércoles.