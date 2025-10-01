Tripulantes españolas de la Flotilla difunden vídeos para denunciar su detención

Después de que los barcos hayan sido interceptados, el partido al que pertenece Colau, Comuns, ha difundido un vídeo grabado previamente por la exalcaldesa, en el que denuncia su situación.

"Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono, ni a internet. Estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo", explica Colau en la grabación.

Y hace un llamamiento a la ciudadanía: "Sed nuestra voz, haced el máximo ruido posible y presionad a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza".

También Pilar Castillejo había grabado un mensaje preventivo: "Si estáis viendo este vídeo es porque el Estado sionista de Israel nos ha secuestrado en aguas de Palestina cuando intentábamos abrir un corredor popular para llevar la ayuda humanitaria. Eso quiere decir que la ayuda no ha podido llegar".

"Salid a la calle y protestad, porque es la única manera de que esta ayuda pueda llegar. Obligadles a abrir este corredor, obligadles a que el genocidio termine", añade en el video difundido por su partido, la CUP.

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según ha avanzado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.