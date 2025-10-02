Gobierno español confirma que el acuerdo sobre Gibraltar se firmará antes de final de año

Así se lo trasladó al alcalde de La Línea de La Concepción, la localidad española que limita con el territorio británico, Juan Franco, en la reunión que mantuvo con él en la sede de Exteriores en Madrid, en la que el ministro le comunicó que el calendario que estaba previsto para su firma "sigue adelante".

"Es decir, que esperemos que podamos llegar a finales de año, a finales de otoño prácticamente, con la firma del tratado y la ratificación por los órganos competentes", para que las medidas que contempla, entre ellas la desaparición de la Verja que separa La Línea de La Concepción de Gibraltar, se implementen.

Juan Franco agradeció a Albares que haya atendido su solicitud de reunión bilateral "ante la situación que nos toca afrontar como ciudad más afectada por el Brexit en toda Europa, como el propio ministro declaró en una de las últimas ruedas de prensa", así como "el magnífico trabajo que se ha realizado por el ministro y todo su equipo de cara a la consecución de este acuerdo que se cerró el pasado 11 de junio".

"Estamos hablando de un acuerdo que ha sido tremendamente complejo, que en muchísimas ocasiones lo hemos visto muy, muy, muy lejano. Y con el esfuerzo y trabajo que se ha llevado a cabo, pues creo que estamos ante una oportunidad histórica para solventar muchos de los problemas que afectan a esta ciudad desde hace siglos", añadió.

Además, el alcalde de La Línea entregó al ministro un "memorándum" que ha impulsado en los últimos meses con las aportaciones de distintos colectivos, como el de los trabajadores transfronterizos o los productores pesqueros, sobre "los desafíos", "las preocupaciones" y "las oportunidades" que "este nuevo escenario" lleva a la localidad colindante con la colonia británica.

Antes de alcanzar el acuerdo en junio en Bruselas, Gibraltar era el último escollo que quedaba por resolver en la relación entre la UE y el Reino Unido, desde que en marzo de 2023 se llegara a un acuerdo sobre Irlanda del Norte.