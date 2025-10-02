La Bolsa de Milán cierra en tablas, frenada por el sector bancario

El índice general FTSE Italia All-Share subió un leve 0,06 % hasta los 45.693 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 132 millones de acciones por un valor de 947 millones de euros (unos 1.107 millones de dólares).

Los resultados de Milán se vieron lastrados por el mal desempeño del sector bancario, con Mediobanca liderando las pérdidas con una caída del 5,34 %.

También registraron resultados negativos Unicredit (2,27 %), Banco Bpm (2,09 %), Intesa Sanpaolo (2,02 %) y la siderúrgica Tenaris (1,99 %).

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron el gigante del motor Stellantis, que subió un 8,3%, seguido de la fabricante de cables Prysmian (4,46 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (3,07 %), el grupo automovilístico Ferrari (2,73 %) y la fabricante de audífonos Amplifon (2,62 %).