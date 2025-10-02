La deuda externa de Nicaragua es de 15.886,7 millones de dólares, un 80,7 % del PIB

Del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 8.822,7 millones de dólares correspondieron al sector público (55,5 % del total) y 7.064 millones de dólares al privado (44,5 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en 139,3 millones de dólares (0,9 %) con respecto al saldo del trimestre anterior (15.747,5 millones), como resultado del aumento de la deuda externa pública en 127,9 millones y la deuda externa privada en 11,4 millones, explicó el ente emisor.

Por su parte, el 44,2 % de la deuda externa total se mantuvo con acreedores oficiales multilaterales, 31,1 % con acreedores oficiales bilaterales, y 24,7 % con proveedores y otros (incluye créditos comerciales con empresas relacionadas), según la entidad monetaria.

En el segundo trimestre, los desembolsos fueron de 750,1 millones de dólares, de los cuales 83 % provino de acreedores privados (proveedores, banca comercial, entre otros) y 17 % de acreedores oficiales (multilaterales y bilaterales).

Del total de desembolsos, 614 millones de dólares fueron para el sector privado y 136,1 millones de dólares al sector público, detalló el Banco Central.

Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (33,1 %), intermediación financiera (26,3 %), comercio (13,7 %), administración pública (7,4 %), industria manufacturera (6,4 %), minería (5,5 %), construcción (5,1 %), y demás sectores (2,5%).

En tanto, el servicio de la deuda externa fue de 820,9 millones de dólares en el trimestre, de los cuales 789,9 millones fueron pagos de principal y 81 millones pagos de intereses y comisiones, indicó el informe.

Del total del servicio pagado, el 77 % correspondió al sector privado, y el resto al sector público (23 %), según la información del Banco Central nicaragüense.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado se mantuvo en 14 años (6 años para la deuda del sector no financiero y 22 años para el sector financiero) y la tasa de interés promedio ponderada fue de 5,26 %.

Por su parte, la deuda externa pública registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluyendo 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2,81 %.