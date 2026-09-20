Reclaman a Peña y BCP vigilar fondos públicos y solvencia de un banco

La Asociación de Bancos (Asoban) realizó un análisis sobre los estados financieros al cierre del ejercicio 2025 y los balances trimestrales de 2026 de la entidad resultante de la fusión autorizada en junio de 2024. Aunque el documento no cita explícitamente a la entidad, las referencias coinciden con Ueno Bank, cuya fusión con Visión Banco fue aprobada por el BCP el 21 de junio de 2024.

En la presentación se repasan los antecedentes de una advertencia de la Asoban formulada en junio de 2025 y se desarrollan cuatro hechos centrales que sustentan la preocupación actual. Según el gremio, “lo que en 2025 señalamos como una tendencia incipiente se consolidó durante el ejercicio, y la información auditada más reciente muestra una situación patrimonial y de liquidez sensiblemente más comprometida”.

La nota detalla que “de cada diez guaraníes de crecimiento del balance, aproximadamente uno provino de capital propio y nueve de capital ajeno”, subrayando el peso del fondeo con depósitos del sector público. Asimismo, señala que la exposición con empresas del propio grupo económico alcanzó G. 2,94 billones al cierre de 2025, importe equivalente al 133% del Patrimonio Efectivo reportado por ese propio banco.

Ante este cuadro, la Asoban solicitó al presidente Santiago Peña y al BCP una respuesta por escrito en un plazo razonable sobre cada punto, precisar el tratamiento de las exposiciones con empresas vinculadas en la determinación del Patrimonio Efectivo, evaluar los niveles de concentración de fondos públicos y conformar una mesa técnica de trabajo para preservar la estabilidad del sistema financiero.