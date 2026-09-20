San Lorenzo vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo San Lorenzo y Olimpia disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Franjeado de Pablo Vitamina Sánchez y el Rayadito de Pablo Fornasari juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 16:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- El Salvador: 13:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
- Estados Unidos - Este: 15:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
- Bélgica: 21:00 horas
- Marruecos: 20:00 horas
- Sudáfrica: 21:00 horas
Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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