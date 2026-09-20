Fútbol
20 de septiembre de 2026 a la - 02:00

San Lorenzo vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El zaguero de Olimpia, Juan Ángel Vera va a la disputa aérea con el delantero del Sportivo San Lorenzo, Cristhian Colmán.
El zaguero de Olimpia, Juan Ángel Vera va a la disputa aérea con el delantero del Sportivo San Lorenzo, Cristhian Colmán.

Sportivo San Lorenzo y Olimpia disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Sportivo San Lorenzo y Olimpia disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Franjeado de Pablo Vitamina Sánchez y el Rayadito de Pablo Fornasari juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • El Salvador: 13:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:00 horas
  • Inglaterra: 20:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Bélgica: 21:00 horas
  • Marruecos: 20:00 horas
  • Sudáfrica: 21:00 horas

Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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