Juicio de Mirtha Fernández: Albañil dice que nunca firmó un solo documento

El juicio que afronta la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA), quien está acusada por una presunta tragada de G. 1.199 millones en su gestión del 2019, continúa con la declaración de los últimos testigos.

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En la jornada subió al estrado Robert Lugo, albañil que construyó varias obras para la Municipalidad de Valenzuela, quien confirmó que nunca firmó un solo documento y que su pago fue en efectivo.

El obrero indicó que el contratista Simón Candia lo contrató en el 2019 y que cobró G. 18 millones por cada construcción de aulas. También recordó que hizo reparación de techo y pintó la sede municipal, pero que cobró por día y el monto fue de G. 10 millones. Aquí también dijo que el pago fue en efectivo y que se lo entregó una cajera municipal.

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Empedrado se hizo antes de pandemia

Fanny Benítez, docente de la escuela José Dolores Vázquez en cuyas inmediaciones supuestamente se construyó un empedrado con dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, dijo que trabaja desde junio del 2018 en Valenzuela y que sí se acuerda de la construcción del empedrado.

Agregó que no vio a los albañiles, pero si los materiales porque su ida a la institución no era diaria, pero confirmó que se hizo antes de la cuarentena que vivió el país por la pandemia del coronavirus, que inició en marzo del 2020.

Por su lado, Eugenio Pereira, agricultor, indicó que también vio la construcción del empedrado en la zona de la colonia Pirareta. Ambos testigos no pudieron determinar las distancias, cuántas cuadras se ejecutaron ni la fecha. Solo indicaron que fue antes de la pandemia.

Según el Ministerio Público en la colonia Pirareta no existe el empedrado, que en documentos figura como una obra concluida y que fue uno de los motivos de la denuncia realizada por cuatro concejales colorados en el 2021.

Afrontan el juicio oral y público desde el 25 de febrero junto a Mirtha Fernández, Cristhian David Flecha Fernández (tesorero municipal), los proveedores del Estado Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez.

Además de Sergio Ariel Flecha Fernández (funcionario municipal y hermano del tesorero), el contratista Maglio César Nelson Muñoz Díaz, y la secretaria municipal Verónica Acosta Cantero.