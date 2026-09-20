Meteorología anuncia vientos de hasta 90 km/h y cambio de temperatura

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una alerta meteorológica este domingo y anuncia el desarrollo de vientos moderados a fuertes provenientes del sector norte durante toda la tarde.

Las ráfagas oscilarán entre los 40 y 60 km/h en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en sectores del centro, norte y oeste del Chaco, el viento norte alcanzaría e incluso superaría marcas puntuales de hasta 90 km/h.

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El sistema de vientos golpea de forma directa a la capital y a catorce departamentos: Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, centro y norte de Alto Paraná, Central, centro y norte de Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

La meteoróloga Aracely Fernández detalló que el cielo se mantendrá escasamente nublado en casi todo el país, aunque no se descarta que se desate chaparrones aislados con descargas eléctricas en el este de la región Oriental durante la tarde.

Anuncian marcado descenso térmico

La DMH reporta que para el lunes persisitirá inicialmente el ambiente caluroso y húmedo con vientos predominantes del norte, pero la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas aumentará desde las primeras horas en el sur del país. La inestabilidad se extenderá gradualmente hacia el centro y norte durante el resto del día.

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Hacia el final de la jornada de mañana se aguarda la llegada del frente frío, lo que provocará un cambio definitivo en la dirección de los vientos hacia el sector sur.

La inestabilidad climática se mantendrá firme a lo largo del martes, fecha en que las precipitaciones irán mejorando de manera paulatina. El ingreso de esta masa de aire frío propiciará un marcado descenso de temperatura, a partir de mitad de semana.